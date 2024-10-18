С сегодняшнего дня в МКД Симферополя стартует отопительный сезон«Отопление в объектах социальной сферы – больницах, детских садах, школах уже подается, с сегодняшнего дня тепло начнут подавать в многоквартирные дома», — сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
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