Аргументы недели

98 614 подписчиков

Ренхап сообщает, что Пхеньян второй день не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи

Ренхап сообщает, что Пхеньян второй день не отвечает на звонки Сеула по межкорейским линиям связи

Власти КНДР второй день не отвечают на звонки Республики Корея по военной линии связи. Кроме того, Пхеньян не реагирует на попытки Сеула связаться по межкорейской линии связи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх