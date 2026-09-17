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Нижегородская правда

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Более 48 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России с 2022 года

Более 48 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России с 2022 года

Механизмы инфраструктурных бюджетных (ИБК), специальных казначейских (СКК) и казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) помогают развивать инфраструктуру российских регионов и создавать комфортные условия жизни россиян.

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