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НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников

НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников, сообщили в компании.Как рассказал директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, в настоящий момент проводится оценка ущерба предприятию.

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