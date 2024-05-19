НПЗ в Славянске-на-Кубани приостановил работу после падения беспилотников, сообщили в компании.Как рассказал директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев, в настоящий момент проводится оценка ущерба предприятию.
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