Гороскоп на новую неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2023 года Елена ГалицкаяНовая неделя приносит разнообразные перспективы, но ключевым условием успеха является соблюдение установленных правил и порядка, диктуемых разумным космосом, передают журналисты ftimes.