Гороскоп на новую неделю, с 27 ноября по 3 декабря 2023 года Елена ГалицкаяНовая неделя приносит разнообразные перспективы, но ключевым условием успеха является соблюдение установленных правил и порядка, диктуемых разумным космосом, передают журналисты ftimes.
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