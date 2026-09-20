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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Орлов об удачном старте «Спартака»: «Нравится, что у нас появилась система. Защитники стали поспокойнее. Я уже не могу свою обычную анархию устраивать»

Защитник « Спартака » Даниил Орлов высказался об удачном старте команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Красно-белые идут на втором месте в Западной конференции с 10 очками в 6 играх.

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