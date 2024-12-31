Mash: эскортницы Москвы увеличили цены за работу в новогоднюю ночь в пять раз

Цены на рынке интимных услуг Москвы в новогоднюю ночь выросли в среднем в пять раз. По данным Telegram-канал Mash, это связано с нежеланием эскортниц выходить на работу, воспользовавшись всероссийским выходным, а также необычными желаниями клиентов, которые в последнюю ночь года воплощают самые странные фантазии.
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