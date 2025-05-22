Калмыкия как место съемки: какие фильмы снимали в Калмыкии?

Калмыкия – регион с уникальной историей: в VII–X веках здесь была столица древнего государства Хазарии, затем Ойратское ханство, а в XVII веке – Калмыцкое ханство, которое вошло в состав Российской империи.
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