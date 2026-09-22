В Удмуртии чиновники пройдут курс по организации мобилизационной подготовки

Администрация Удмуртии выделила 353 тыс. рублей на проведение курса по организации мобилизационной подготовки для 20 государственных и муниципальных служащих.
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