Боец ВСУ рассказал, как сбежал на сторону России

Украинский военный Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне всушников, рассказал, как ему благодаря хитрости и смекалке удалось покинуть ряды незалежной армии и добровольно сдаться российским силам.
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