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Александр Добрынин — Почему исполнитель «Розовых роз» оказался заложником одного хита и так и не смог повторить свой успех

Александр Добрынин — Почему исполнитель «Розовых роз» оказался заложником одного хита и так и не смог повторить свой успех

Когда Александр Добрынин вновь появился в эфире федерального телевидения в июне 2025 года после долгого перерыва, внимание привлекло не только возвращение исполнителя знаменитых «Розовых роз».

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