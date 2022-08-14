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Николай Платошкин о безусловном базовом доходе

Николай Платошкин о безусловном базовом доходе

Сторонник Платошкина Безусловный базовый доход — это идея, согласно которой в государстве любой гражданин может получить определенную сумму в месяц, которой было бы достаточно для жизни, чтобы обеспечить формально, например, прожиточный минимум.

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