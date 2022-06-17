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Маттеус о финале ЧМ-2014: «Аргентина должна была побеждать. Судье следовало назначить пенальти за фол Нойера, Германии повезло»

Немецкий экс-хавбек Лотар Маттеус считает, что ЧМ-2014 должна была выиграть Аргентина. Футбольный эксперт выразил такое мнение, описывая воспоминания от различных чемпионатов мира.

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