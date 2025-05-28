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Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины

Лавров анонсировал объявление о новых переговорах РФ и Украины

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины. Об этом 28 мая сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

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