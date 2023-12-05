Красавчики и умницы: краевая выставка собак пройдет в Уссурийске 16 декабря

Собачий конкурс красоты состоится в Уссурийске 16 декабря в зале на улице Ленина, 41. Как показала практика прошлого года, это будет массовый и зрелищный праздник (0+) для четвероногих питомцев, их владельцев и просто обычных горожан, которым нравятся собаки.