Красавчики и умницы: краевая выставка собак пройдет в Уссурийске 16 декабря

Собачий конкурс красоты состоится в Уссурийске 16 декабря в зале на улице Ленина, 41. Как показала практика прошлого года, это будет массовый и зрелищный праздник (0+) для четвероногих питомцев, их владельцев и просто обычных горожан, которым нравятся собаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии