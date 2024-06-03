Нынешний звездопад, о котором поется в ролике ниже, вполне мог бы быть третьей, а может быть и первой по степени ранжирования проблемой нашей армии.
Белоусов назвал две главные проблемы русской армии
Комментарии
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Natalija Osminina
И кто-нибудь мне будет рассказывать, что в МО сидели не враги народа?))
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21 час.
yuriy ivanov
У нас больше совести, чем наглости и упёртости, вот и .......... (про войну) ...... . а ворьё на урановые рудники с голым торсом.
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19 час.
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