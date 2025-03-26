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До 28 марта в Президентской библиотеке проводится обучение сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений, подведомственных Минпросвещения России

До 28 марта в Президентской библиотеке проводится обучение сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений, подведомственных Минпросвещения России

В Президентской библиотеке до 28 марта в дистанционном формате реализуется программа повышения квалификации «Повышение эффективности образовательного процесса на основе методики использования цифровых ресурсов Президентской библиотеки».

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