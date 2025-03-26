До 28 марта в Президентской библиотеке проводится обучение сотрудников специальных учебно-воспитательных учреждений, подведомственных Минпросвещения России

В Президентской библиотеке до 28 марта в дистанционном формате реализуется программа повышения квалификации «Повышение эффективности образовательного процесса на основе методики использования цифровых ресурсов Президентской библиотеки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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