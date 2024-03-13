Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 13 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в три балла утром 13 марта. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Осташковском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии