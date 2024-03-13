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Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 13 марта

Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 13 марта

Загруженность дорог Московской области оценили в три балла утром 13 марта. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Пятницком, Осташковском, Носовихинском, Новорижском, Киевском, Можайском и Щелковском шоссе.

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