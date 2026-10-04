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Газета.ру

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Намибийский игрок Хотто назвал Умярова самым сильным футболистом сборной России

Намибийский игрок Хотто назвал Умярова самым сильным футболистом сборной России

Полузащитник сборной Намибии Деон Хотто назвал Наиля Умярова самым сильным футболистом сборной России, передает ТАСС.

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