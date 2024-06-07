Подробности Concord, не совсем анонс Dragon Age: The Veilguard, детали Silent Hill 2 Remake…

Появились свежие подробности сетевого шутера Concord; Bloober Team настаивала на следование первоисточнику при создании ремейка Silent Hill 2 вопреки Konami; Esquire заглянула за кулисы Summer Game Fest, по слухам, на шоу анонсируют следующую Borderlands и LEGO Horizon Adventures; новая Dragon Age сменила подзаголовок; Hogwarts Legacy получит «режиссёрскую версию» от Rocksteady; Джейсон Шрайер провёл расследование о том, как разрабатывалась .