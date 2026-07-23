Пользователи активно осваивают Max: оформлено более 285 млн подписок на публичные каналы, аудитория мессенджера — больше 125 млн человек

За две недели прирост количества публичных каналов в Max составил 30%Количество публичных каналов в российском мессенджере Max продолжает быстро расти: всего за две недели после того, как возможность их создавать открыли для всех пользователей, число каналов увеличилось на 30% — и достигло 380 тысяч.