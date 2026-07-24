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Царьград

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Психолог Анисимова объяснила, как мошенники вводят в гипноз

Психолог Анисимова объяснила, как мошенники вводят в гипноз

Психолог Аделя Анисимова рассказала, почему разговор с мошенниками может восприниматься как гипноз. Злоумышленники применяют запугивание и давление по телефону, создавая дефицит времени и вынуждая людей принимать решения в стрессовой обстановке.

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