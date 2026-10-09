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Тренер сборной США по гимнастике доработался до пожизненного отстранения

Тренер сборной США по гимнастике доработался до пожизненного отстранения

Трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике и бывшего тренера сборной США Артура Акопяна пожизненно отстранили за сексуальные домогательства и побои.

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