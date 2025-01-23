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The Guardian: миллиардеры спорят из-за объявленных Трампом инвестиций в ИИ

The Guardian: миллиардеры спорят из-за объявленных Трампом инвестиций в ИИ

Технологические гиганты, включая Илона Маска, Сэма Альтмана и Сатью Наделлу, начали публичные споры после объявления Дональдом Трампом о проекте Stargate на сумму 500 миллиардов долларов, финансируемом OpenAI, Oracle и SoftBank.

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