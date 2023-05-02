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РВ: "Шахиды" ВКС РФ летят на Киев

РВ: "Шахиды" ВКС РФ летят на Киев

СВО России продолжается на территории Украины. Дроны-камикадзе Воздушно-космических сил Российской Федерации "Шахиды" выдвинулись в сторону Киева, сообщают военкоры "Русской Весны" в своем Телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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