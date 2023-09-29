Politico: Запад намекнул Киеву об усталости от конфликта и поставок оружия

Смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на своего заместителя Чарльза Брауна происходит в Америке не в самое подходящее время: Запад устал от затянувшегося конфликт на Украине и необходимости поставлять оружие.
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