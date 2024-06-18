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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вулвс» подписали 17-летнего Педро Лиму. «Новым Кафу» интересовались «Челси» и «Реал»

В борьбе за 17-летнего игрока молодежной сборной Бразилии U20 «волки» опередили «Челси» и «Реал», которые тоже интересовались «новым Кафу».

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