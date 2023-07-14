Первые жертвы кассетных бомб среди мирного населения: в Запорожье погиб ребенок

СП Сергей Путилов Нужно не аналогичными, а в разы мощнее и разрушительное. Что-бы желание сразу отпало. Я думаю все поняли о чём я.

John Winson Пи#арас Байден, в аду тебе #ука гореть га#дон.И чтобы бабки, Из-за которых ты всё это делаешь у тебя со всех щелей там в аду лезли не переставая