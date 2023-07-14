Десятилетний ребенок играл у своего дома. Следователи обнаружили у дома поражающие элементы кассетного боеприпаса.
Первые жертвы кассетных бомб среди мирного населения: в Запорожье погиб ребенок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СП
Сергей Путилов
Нужно не аналогичными, а в разы мощнее и разрушительное. Что-бы желание сразу отпало. Я думаю все поняли о чём я.
Ответить
17 час.
John Winson
Пи#арас Байден, в аду тебе #ука гореть га#дон.И чтобы бабки, Из-за которых ты всё это делаешь у тебя со всех щелей там в аду лезли не переставая
Ответить
11 час.
С
Сергей
ну и всё - нужно применять по их окопам, или опять "красные линии" не пройдены ещё?, умоется опять РФ как всегда? - шойгу бла-бла и тишина
Ответить
6 час.
Свежие комментарии