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  • Владимир Соловьев
    Эти непальцы не просто настоящие наши друзья, они по сути, стали нашими братьями!Непальские братушки
  • Ирина Галивец
    Поражать цель нужно было немедленно!"Впредь попрошу п...
  • Рамиль Гилазетдинов
    Грязные делишки не стоит претворять в жизнь и опускаться на уровень врага.О паритете

"Впредь попрошу подобного не допускать", - в Пентагоне высказали недовольство блокировкой американского самолета русскими.

"Впредь попрошу подобного не допускать", - в Пентагоне высказали недовольство блокировкой американского самолета русскими.

Наши заокеанские недопартнеры из Вашингтона - похоже окончательно перестали воспринимать окружающий их мир адекватно.

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ИГ
Ирина Галивец
Поражать цель нужно было немедленно!
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