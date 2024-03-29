Детский омбудсмен в Челябинской области рассказала, кому требуются родители

Евгения Майорова посетила дом ребёнка в Миассе и поделилась увиденным.Выяснилось, что сегодня в доме ребёнка в Миассе находится 30 детей, из которых четверо оказались в учреждении по полицейским предписаниям.
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