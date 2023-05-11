Новости - только актуальное

32 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кожемякина
    Не понимаю, почему, имея такие откровенные координаты, не взорваны пути прохода подкрепления ВСУ, их ремонтные и оруд...В каком состоянии...
  • Наталья
    Все-таки, хочется знать реальное положение вещей. Много информации об удачном контрнаступе пошло. Очень переживаем за...В каком состоянии...
  • Sergey Astashkin
    ни хера они не понимают .. штабные крысы..ВСУ отбили у ВС Р...

Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Мир меняется. То что недавно могло быть престижным и привлекательным  - перестает быть таковым.Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) отказалась проводить в своей стране чемпионат по фигурному катанию, намечаемый на январь 2024 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх