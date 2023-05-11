Венгрия отказывается от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Мир меняется. То что недавно могло быть престижным и привлекательным - перестает быть таковым.Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) отказалась проводить в своей стране чемпионат по фигурному катанию, намечаемый на январь 2024 года.