ДрузьяТуризмСтроили ли масоны Санкт-Петербург?https://x-files Строили ли масоны Санкт-Петербург? Удивительно, но в своей книге "Русская история" Н.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГде-то между мирами.Терентий Терех"Лже-царь" ,называющий людей "животными" не бросился бы в ледяную воду спасать матроса. Из за этого он и умер скоропостижно.Юрий ИльиновОгневые часы. =========================================== В некоторых механизмах для измерения времени люди стали использовать огонь. Так называемые «Огневые» часы были распространены в Европе и Китае. При этом они делились на «Лампадные», «Свечные» и «Фитильные». Лампадные часы. В течение целых столетий растительное масло служило не только для питания, но и в качестве часового механизма. На основе установленной экспериментально зависимости высоты уровня масла от продолжительности горения фитиля возникли масляные лампадные часы. Как правило, это бывали простые лампады с открытой фитильной горелкой и со стеклянной колбой для масла, снабженной часовой шкалой. Время в таких часах определялось по мере сгорания масла в колбе. В лампу из глины или стекла наливалось столько масла и подбирался такой фитиль, чтобы хватило на определенное время горения светильника. Больше всего этими часами пользовались рудокопы: тогда в лампу наливалось масла на 10 часов горения. Когда заканчивалось масло, заканчивался и рабочий день. Лампадные часы часто делались расширяющимися кверху для равномерного понижения уровня масла: когда масла много, давление его больше и горит оно быстрее, чем когда масла мало, значит, за одно и то же время выгорает больший объём, но ввиду расширения лампы вверху площадь сечения там велика, поэтому хотя выгорит больше, уровень масла уменьшится на столько же. Как видно из фотографии, лампадные часы имеют довольно сложную конструкцию, а расширяющая колба, компенсирующая давление столба масла, говорит о длительных экспериментах при создании этих часов. (фото 1) Свечные часы. Оказывается, время можно измерить при помощи горящей свечи с надрезами по краям. Ведь за равные промежутки времени сгорают равные части свечи. И если зарубками отметить часть, сгорающую за, допустим, минуту, то с помощью свечи можно будет довольно точно измерять время. Эти очень простые часы в виде длинной тонкой свечи с нанесенной по ее длине шкалой, сравнительно удовлетворительно показывали время, а в ночные часы они еще и освещали жилище. (фото 2 и 3) Свечи, применявшиеся для этой цели, были длиной около метра. К боковым сторонам свечи обычно прикрепляли металлические штырьки, которые по мере выгорания и таяния воска падали, и их удар по металлической чашке подсвечника был своего рода звуковой сигнализацией времени. В Китае в фитиль могли добавлять пахучие травы, чтобы каждый час свеча издавала различный запах. С XIII века свечные часы распространились и в Европе, в том числе среди правителей. Фитильные часы. Фитильные часы представляли собой металлический фитиль, с оболочкой из смеси дегтя с опилками, к которому через определенные промежутки прикреплялись металлические шарики на нитях. Пережигание нити вызывало громкое падение шарика, которое указывало, что истёк определенный промежуток времени. В Китае огненные часы часто представляли собой свечу, изготовленную из специальных сортов дерева, растертого в порошок. Дерево смешивали с благовониями, из получившегося теста раскатывали палочки различной формы (чаще всего спирали). Этот состав обеспечивал равномерность горения. Палочки могли гореть месяцами, не требуя никакого обслуживания. Китайские огненные часы могли использоваться и в качестве будильника. Тогда на определенных местах палочки подвешивались металлические шарики, и при сгорании свечи они падали в фарфоровую вазу, издавая громкий звон. (фото 4)Юрий ИльиновТак часто бывает в истории - после смерти могущественного правителя его держава распадается. Так случилось и с Древней Русью... У князя Владимира было несколько сыновей. Считается, что он хотел выбрать одного из них и передать ему власть, но не успел. В итоге началась борьба за власть, расколовшая державу на части. Князь Святополк был сыном гречанки, которую Владимир взял в наложницы после победы над своим братом Ярополком. Еще при жизни отца он вынашивал планы захвата власти... За что Владимир посадил Святополка в темницу? Какой заговор плел Святополк? Как Святополку удалось выбраться из тюрьмы и сесть на киевский престол? К чему в итоге это привело? Смотрите наш анимационный ролик на ютуб-канале Предки наших предков и вы обо всем узнаете! https://www.youtube.com/watch?v=JFYgjDZvRmwКомментировать
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