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Царьград

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России хватит одного точного удара: Польские провокации приведут к разрушительным последствиям - Do Rzeczy

России хватит одного точного удара: Польские провокации приведут к разрушительным последствиям - Do Rzeczy

Польские провокации приведут к разрушительным последствиям, пишут авторы Do Rzeczy. По их утверждению, России хватит одного точного удара, и ситуация в Польше резко изменится.

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