Google следила за пользователями браузера Chrome. Даже в режиме «Инкогнито»

В рамках урегулирования коллективного иска пользователей о слежке корпорация Google удалит все неправомерно собранные данныеВ 2020 году Google обвинили в намеренном сокрытии информации от пользователей браузера Chrome — например, как и какие данные собирались в режиме «Инкогнито».