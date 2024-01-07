Добрый Мир
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Добрый Мир

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Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР

Минобороны РФ планирует провести в 2024 году семь пусков МБР

Минобороны: РВСН в 2024 году планируют провести семь пусков МБР Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2024 году планируют осуществить семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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Комментарии
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Лев Добрый
А может быть потренировать британскую ТАКСУ, пусть почувствуют, почём фунт лиха!🤠👍😜👈🗡️😎
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20 час.

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