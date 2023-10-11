Автопарк “Автобана” пополнился автомобилями Sitrak

Накануне 21 дня рождения Автотранспортный филиал холдинга “Автобан” пополнил автопарк сразу двадцатью новыми самосвалами китайской марки SITRAK, которые пришли на смену автомобилям Scania Р440, Scania Р400 и Volvo FM 6*6 2017-го года выпуска.
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