Федеральное агентство новостей №1

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Gun Violence Archive: более 100 случаев массовой стрельбы произошло в США с начала года

Gun Violence Archive: более 100 случаев массовой стрельбы произошло в США с начала года

Более 104 случаев массовой стрельбы произошло с начала года в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследовательскую организацию Gun Violence Archive.

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