Жителей некоторых районов Кургана эвакуируют

Жителей четырех районов Кургана превентивно эвакуируют из-за ухудшения ситуации с паводком. Как сообщили в городской администрации, в зоне подтопления могут оказаться посёлки Затобольный, Храпово, Челноково, микрорайон Глинки, а также садоводческие товарищества за Кировским мостом.