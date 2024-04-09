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Жителей некоторых районов Кургана эвакуируют

Жителей четырех районов Кургана превентивно эвакуируют из-за ухудшения ситуации с паводком. Как сообщили в городской администрации, в зоне подтопления могут оказаться посёлки Затобольный, Храпово, Челноково, микрорайон Глинки, а также садоводческие товарищества за Кировским мостом.

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