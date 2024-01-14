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За чем следить инвестору на этой неделе

За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе пройдет Международный экономический форум в Давосе (с 16 по 19 января), на котором выступит сразу несколько представителей ведущих центробанков мира, рассказал экономист Константин Церазов.

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