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Стало известно, что послужило причиной потери ориентации МКС

Стало известно, что послужило причиной потери ориентации МКС

Наземная процедура послужила причиной временной потери ориентации в пространстве Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых 15 октября НАСА.

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