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Регион 29

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В «Малых Корелах» сегодня отметят Пасху Христову

Торжественная программа развернётся на центральной площади и в Каргопольско-Онежском секторе с 12:00Торжественная программа развернётся на центральной площади и в Каргопольско-Онежском секторе с 12:00Гостей ждёт водосвятный молебен, где можно будет освятить куличи, пасхи и яйца.

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