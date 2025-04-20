В «Малых Корелах» сегодня отметят Пасху Христову

Торжественная программа развернётся на центральной площади и в Каргопольско-Онежском секторе с 12:00Торжественная программа развернётся на центральной площади и в Каргопольско-Онежском секторе с 12:00Гостей ждёт водосвятный молебен, где можно будет освятить куличи, пасхи и яйца.