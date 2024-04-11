Бельгийское деревенское блюдо: зелёная фасоль с овощами

Ингредиенты: 500 гр. стручковой фасоли 2 сырых моркови 2 луковицы 1 ст. л. молотых сухарей 1 ст. л. сметаны или жирного йогурта 2 сырых яичных желтка масло, соль и специи по вкусу Очень удобно готовить из замороженной фасоли: дешевле, быстрее и проще.