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Бельгийское деревенское блюдо: зелёная фасоль с овощами

Ингредиенты: 500 гр. стручковой фасоли 2 сырых моркови 2 луковицы 1 ст. л. молотых сухарей 1 ст. л. сметаны или жирного йогурта 2 сырых яичных желтка масло, соль и специи по вкусу Очень удобно готовить из замороженной фасоли: дешевле, быстрее и проще.

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