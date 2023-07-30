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Тренер «Рубина» Ячменев о Канаде: «Обычным людям нет дела до политики – не видел плохого отношения. Семьи даже в очереди стоят на поселение игроков»

– Как относилась к русским семья, в которой вы жили? – Обычным людям нет дела до политики. Они были рады, не первый год принимали хоккеистов к себе в дом.

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