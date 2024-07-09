Июльские крупнейшие разблокировки игровых токенов Ethereum пройдут в сетях Xai Immutable и Pixels

Инвесторов криптовалют, вложившихся в игровые проекты на блокчейне Ethereum, ждет насыщенный июль. Согласно данным TokenUnlocks, в этом месяце на рынок поступит токенов на сумму более $148 миллионов, связанных с играми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии