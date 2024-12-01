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Беженцы нахлынут в Европу при «отключении» Россией света и тепла на Украине

Беженцы нахлынут в Европу при «отключении» Россией света и тепла на Украине

Беженцы нахлынут в Европу при «отключении» Россией света и тепла на Украине Евгения КомароваОчередные удары России по энергетической структуре Украины могут привести к наплыву беженцев в Европу, а со стороны РФ продолжают звучать заявления, что стране «отключат» свет и тепло в контексте СВО.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Европа жди хохлов и бендеровцев к себе в гости на Рождество, готовь им дома для проживания и пособия...
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17 час.
Махамбет Толеугазин
Не хай бандеровцы едут в Европу, там им пузо вареньем мазать будут.
Ответить
10 час.

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