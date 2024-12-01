Беженцы нахлынут в Европу при «отключении» Россией света и тепла на Украине Евгения КомароваОчередные удары России по энергетической структуре Украины могут привести к наплыву беженцев в Европу, а со стороны РФ продолжают звучать заявления, что стране «отключат» свет и тепло в контексте СВО.