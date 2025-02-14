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Трамп «констатировал» смерть БРИКС после своих слов о пошлинах

Трамп «констатировал» смерть БРИКС после своих слов о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил о смерти БРИКС после угрозы ввести торговые пошлины до 100%, если сообщество попытается создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Трамп Пошлина - его звать пора.
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