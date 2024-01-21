Технологический процесс «НОВАТЭКа» в порту Усть-Луга остановлен из-за возгорания производственных объектов

Технологический процесс «НОВАТЭКа» в порту Усть-Луга в Ленинградской области остановлен из-за возгорания производственных объектов, создан оперативный штаб по ликвидации последствий, сообщает пресс-служба компании.
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