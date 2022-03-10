Наоми Осака: «Соперницы постоянно меняются, прогрессируют, но я не могу сказать, что сама сдаю позиции. Думаю, есть вещи, в которых я стала намного лучше»

Наоми Осака рассказала о своем настрое перед стартом турнира в Индиан-Уэллс. «На самом деле я больше не живу прошлым – это тяжело для меня, потому что я перфекционистка.

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