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Смолов о 2:4 в Суперкубке: «Краснодар» провалил первый тайм. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться»

Смолов о 2:4 в Суперкубке: «Краснодар» провалил первый тайм. С 0:3 с «Зенитом» тяжело отыгрываться»

«Краснодар» уступил «Зениту» со счетом 2:4. Смолов забил второй гол «быков» в этой встрече.  «Провалили первый тайм.

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