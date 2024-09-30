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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биджиев после 0:1 от «Динамо»: «Раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще не назначали, а так это действует на нервы»

«Если говорить про момент, когда назначили штрафной в наши ворота, который обернулся голом… Неоднозначный момент.

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